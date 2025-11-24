Aslan’ın buruk sevinci

Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 32'ye yükselten sarı-kırmızılılar, iki maçlık galibiyet ve gol hasretine son verdi. Aslan, galibiyete rağmen 2 oyuncusunun sakatlanması ve bir oyuncusunun da direkt kırmızı kart görmesiyle birlikte gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde buruk bir sevinç yaşadı. Osimhen'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği sarı-kırmızılılarda Mario Lemina ve Wilfried Singo ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Roland Sallai ise 90+4'te kırmızı kart gördü. Galatasaray, Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıklarken, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen sağ bek derbide oynamayacak.

LEMINA'NIN DURUMU BELİRSİZ

Sakatlık yaşayan diğer isim Lemina ise stadyumdan çıkarken basın mensuplarına sağlık durumu hakkında konuşurken, "İyiyim, bir şeyim yok. Teşekkürler" yanıtını verdi. Lemina'nın derbide forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.