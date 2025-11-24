Beşiktaş kaçamadı

Süper Lig'de Avrupa potası için mücadele eden iki ekibin mücadelesinde Beşiktaş ile Samsunspor yenişemedi: 1-1. 13. dakikada Samsunspor atağında Eyüp'ün pasında topla buluşan Ndiaye'nin ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi. 14'te sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Van Drongelen'in kafayla indirdiği topu alan Holse'nin, penaltı noktasına yakın yerden vuruşunda kaleci Ersin, meşin yuvarlağı kurtardı. 45+3'te Cerny'in sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

KARŞILIKLI GOLLER

55'te Cengiz'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Bilal Toure, Borevkovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 57'de Cengiz atışı gole çevirdi: 1-0. 66'da Cengiz Ünder'in geri pasında Paulista'nın kontrol edemediği topu kapan Ndiaye, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluşturdu: 1-1. 82'de Moun- dilmadji'nin sağ taraftan pasında Polat Yaldır'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Maç 1-1 sona erdi.

TARAFTARLARDAN İSTİFA SESLERİ GELDİ

Beşiktaş tribünleri, Samsunspor maçının son dakikalarında ve bitiminde istifa tezahüratlarında bulundu. Taraftarlar ilk olarak Serdal Adalı ve yönetimine istifa tezahüratı yaptı. Siyah- beyazlı taraftarlar, maç bitiminde Sergen Yalçın'a yönelik istifa tazahüratlarında bulundu. Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar "Sergen pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" tezahüratı da yaptı.

YALÇIN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynanan ve 3-1 kazanılan karşılaşmaya göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti. Yalçın, Antalya temsilcisiyle oynanan karşılaşmada savunmanın ortasında görev verdiği Djalo'yu Samsunspor karşısında yedek soyundurdu. Portekizli oyuncunun yerine ise sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu ilk 11'de formasına yeniden kavuştu.

MARTI SÜRPRİZİ

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş- Samsunspor karşılaşması sırasında sahaya bir martı indi. Ayağından sakatlandığı ve uçamadığı fark edilen martı, görevlilerin müdahalesine rağmen dakikalarca sahada kaldı. Aynı gün, Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın İnönü Stadyumu'nda attığı ilk golün üzerinden 78 yıl geçtiği hatırlatıldı. Seba'nın geçmişte söylediği "Sizi özlediğimde yanınıza bir martı olarak geleceğim" sözleri, maç sırasında yaşanan bu anla birlikte yeniden gündeme geldi. Martı ilk yarı boyunca saha kenarında kaldı.