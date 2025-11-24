Fethiyespor’da yeni hoca Karafırtınalar

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şu ana kadar istediği sonuçları alamayınca Selahaddin Dinçel ile yollarını ayıran Fethiyespor'da yeni teknik direktör Sait Karafırtınalar oldu. Kulüpte Başkan Esat Bakırcı ile yaptığı görüşmenin ardından Fethiyespor Teknik Direktörlük görevini kabul eden tecrübeli teknik adam, yönetim kurulu üyeleri ile de tanıştı. Başkan Bakırcı, Karafırtınalar ile birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada yeni bir dönemin başladığına işaret ederek, "Fethiyespor'u Hak Ettiği Yere Getireceğiz" dedi. Karafırtınalar da Bakırcı'ya teşekkür ederek, "Başkanımızın da hayallerini gerçekleştirmek için elimizden ne gelirse yapacağız" ifadelerini kullandı.