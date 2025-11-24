Kasımpaşa nihayet güldü

Süper Lig'de kötü bir dönem geçiren Kasımpaşa, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek kendine geldi. Lacivert-beyazlılar, beş maç sonra kazanmasını bildi. İstanbul temsilcisi son olarak yine bir deplasman maçında Rizespor'u aynı skorla mağlup etmişti. Alanyaspor ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Turuncu-yeşilliler, Göztepe'yi yendikten sonra çıktığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İlk yarının son anlarında 45+2. dakikada Ui-Jo attığı golle ev sahibini öne geçirdi. 48'de Gueye beraberliği sağlarken, aynı futbolcu 52'de bu kez Kasımpaşa'yı öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa müsabakayı 2-1 kazandı.