Bakırcı: Başarısızlığa tahammül edemem

Fethiyespor Kulüp Başkanı Esat Bakırcı, kulüp binasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptığı toplantının ardından basın açıklamasında bulundu. Bakırcı, "Tribün eksikliklerini duyuyoruz ama bizde başarısızlık yok. Başarısızlığa tahammül edemem. Onun için de Sait hocamı kulübe kazandırdım" dedi. Bahis konusuna da değinen Bakırcı, "Çocuklar bilmeden üç beş kupon yapmıştır. Yöneticilere suç bulmuyorum. Eğlence için yapanlar da var ancak büyük paralar döndüren adamlar zaten futbolculuktan uzaklaştırılsın" dedi. Bakırcı son olarak, "Hiçbir futbolcumuz için şu an bir tasarruf yok. İnşallah cezalarında da indirim olur ki onlar da futbol hayatlarına en iyi şekilde devam ederler" dedi.