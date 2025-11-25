Haydi Aslanım

Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan Lemina'nın durumu maç öncesi belli olacak.Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için sahada olamayacak.

