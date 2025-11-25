Haydi Aslanım

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında bugün Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek.
RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, Frankfurt yenilgisinin ardından 3'te 3 yaparak 9 puanla haftaya 9. sırada girdi. Sarı-kırmızılılar, Belçika ekibini de mağlup ederek ilk 8 iddiasını sürdürmek istiyor.
TAKIMDA 7 TANE EKSİK VAR
Sarı-kırmızılı ekipte kritik maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan Lemina'nın durumu maç öncesi belli olacak.Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için sahada olamayacak.