İzmir Çoruhlu pes etmeyecek

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta alt sıralarda yer alan İzmir Çoruhlu FK'da pazar günü oynayacağı Afyonspor maçı hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Levent Eriş kendi içlerinde çözümler bulacaklarını ve mücadeleden asla pes etmeyeceklerin belirtti. İzmir temsilcisinde, bahis soruşturmasında yer alan Anıl Arıcıoğlu, Batuhan Bayer, Halil İbrahim Keleş, Erhan Şentürk, Yusuf Talga ve Arda Yılman ceza alırken, dar bir kadro ile mücadele ettiklerini belirten Eriş, altyapılarından ve mevcut kadrodaki oyuncuları başka pozisyonlarda oynatarak çözüm arayacaklarını belirtti.