Yeni rekor yükleniyor

Galatasaray, Union SG karşısında galip gelerek kulüp tarihinde ilk kez dört kez üst üste Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmayı hedefliyor. Organizasyonun son 3 maçında Liverpool'u 1-0, Bodo/ Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı da 3-0 yenen Galatasaray, 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşadı. Galatasaray, ayrıca RAMS Park'ta oynadığı son 33 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı. İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon Young Boys karşısında alan Aslan, 24'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 33 resmi müsabakada 24 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.