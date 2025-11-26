Altay’ın telaşı bitmiyor

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da bir FIFA dosyası daha kapıya dayandı. Siyah-beyazlılara son olarak eski Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak'ın 500 bin Euro alacağı nedeniyle FIFA'dan yeni bir dosya geldiği öğrenildi. Stachowiak'ın alacağı ödenene kadar kulübün transfer yasağının süreceği belirtildi. Polonyalı file bekçisi 2020-21 sezonunda siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de sadece 4 müsabakada görev yaptı. Altay'ın tüm bu dosyalardan puan silme ve küme düşürmeye kadar ceza alma tehlikesi var.

GNANDUILLET'TE SON GÜN CUMA

Görevde oldukları süreçte ilk olarak eski yabancı oyunculardan Alhassan'ın Nijerya'daki kulübü Kano Pillars'a 70 bin Euro yetiştirme bedeli borcunu ödeyen, daha sonra Bosna Hersekli Edin Cocalic ve Brezilyalı Mossoro ile el sıkışarak iki oyuncunun alacaklarını taksitlendirerek puan silme cezalarını önleyen Sinan Kanlı başkanlığındaki Altay yönetimi şimdi de Fildişi Sahilli santrfor Armand Gnanduillet'le pazarlık masasına oturacak. İzmir temsilcisinde 2020-21 sezonunun ilk devresinde 15 maçta 306 dakika oynayıp 2 gol atan Gnanduillet'in kulüpten 375 bin Euro alacağı olduğu bildirildi. Siyah-beyazlılar, cuma gününe kadar oyuncuyla uzlaşma sağlamazsa FIFA'dan 6 puan silme cezası alacak.