Ege’de forvet krizi

Türk futbolunu derinden etkileyen bahis soruşturmasından Ege kulüpleri de nasibini aldı. 21 Ege ekibinden 144 futbolcu PFDK'dan ceza alırken, en çok forvet oyuncularının canı yandı. 9 Ege kulübünün en golcü 9 ismi, 45 gün ile 12 ay arasında ceza aldı. Hücum hatları yara alan takımların, eksiklerini nasıl kapatacağı merak konusu oldu. Bugün başlayacak 2. Lig Beyaz Grup ve hafta sonunda yeniden start alacak 2. Lig Kırmızı Grup ile 3. Lig 4. Grup maçları öncesi Egeliler üçüncü bölgede eksik bir şekilde mücadele edecek.

İŞTE CEZALI GOLCÜLER

Söz konusu takımların en skorer futbolcuları ve aldıkları cezalar şu şekilde: Bucaspor 1928 (Buğra Akçagün: 5 gol- 45 gün ceza), Fethiyespor (Nurettin Çakır: 8 gol-12 ay ceza), Muğlaspor (Serhat Enes: 11 gol-3 ay ceza), Altay (Ali Kızılkuyu: 3 gol-9 ay ceza), Ayvalıkgücü (Baha Kısacık: 4 gol-45 gün ceza), İzmir Çoruhlu (Erhan Şentürk: 2 gol-6 ay ceza), Karşıyaka (Yasin Uzunoğlu: 8 gol-45 gün ceza), Balıkesirspor (Ali Sinan: 4 gol-6 ay ceza) ve Tire 2021 FK (Atakan Akbulut: 8 gol- 3 ay ceza). Ayrıca Aliağa Futbol Kulübü'nün en skorer oyuncusu olmasa da önemli kozlarından olan 5 gollü İbrahim Yılmaz 12 ay, Uşakspor'un bir dönem Başakşehir'de oynayan forveti Efecan Barlık ise 3 ay hak mahrumiyeti alarak takımlarının ofansif hattında büyük boşluk oluşturdular.