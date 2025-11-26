Ege’nin sefiri Karafırtınalar

DENEYİMLİ çalıştırıcı Selahaddin Dinçel'in ayrılığının ardından, Sait Karafırtınalar'ın çalıştığı 8. Ege ekibi Fethiyespor oldu. Deneyimli hoca, 2005-06 sezonunda Özcan Kızıltan'ın Denizli Bld ve Muğlaspor'da yardımcılığını yaptı. Ardından 2010-11 sezonunda yine Kızıltan'ın ekibinde Göztepe'de görev alan 56 yaşındaki çalıştırıcı, 2010- 11, 2014-15 ve 2022-23'te 3 farklı dönemde Bucaspor'da çalıştı. Karafırtınalar, 2013-14 sezonunda Karşıyaka, 2016-17 döneminde Manisaspor ve 2018-19'da Altay'ı çalıştırmıştı.