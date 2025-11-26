Haberler Spor Göztepe Avrupa’da zirvede Göztepe Avrupa’da zirvede Süper Lig’de 13 maç sonunda yediği 6 golle kalesinde en az gol gören ekip olan Göztepe; İspanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya’da da bu anlamda liderliği kimseye bırakmadı. HABER MERKEZİ









Süper Lig'in başarılı ekibi Göztepe'nin savunmadaki başarısı ülke sınırlarını aştı. Ligde 13 maç sonunda yediği 6 golle Trendyol Süper Lig'in kalesinde en az gol gören ekibi olan Göz-Göz, Avrupa'da da bu istatistikte zirvede yer aldı. Avrupa'nın 5 büyük ligine sahip olan İspanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya'da dahil olmak üzere Göz-Göz, en sağlam savunma yapan ekip olarak farkını ortaya koydu. Arsenal ve Roma ile birlikte 6 kez ağları havalanan Göz-Göz, iki dev ekipten daha fazla maç oynadığı için bu sıralamada zirvede yer aldı. Arsenal ve Roma 12 maçta 6 gol kalesinde görürken, Göz-Göz'ün 13 karşılaşmada sadece 6 defa fileleri sarsıldı.

ÜÇLÜ DEFANSIN BAŞARISI

Göz-Göz, ayrıca dünyanın dev ekipleri Bayern Münih (8 gol), Manchester City (10 gol), Real Madrid (12 gol), Barcalona (15) ve Liverpool (20 gol)'u geride bırakarak savunmasının ne kadar sağlam olduğunu gösterdi. Bu başarıda en önemli faktör olarak Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov'un oynattığı 3'lü savunma sistemi gösteriliyor. Savunmaya Brezilyalı stoper Allan Godoi, sağ bek Arda Okan Kurtulan ve sol bek Tunuslu Amin Cherni'yi transfer eden Göz-Göz, kaleci Lis'in de başarılı grafik çizmesiyle geçen sezonki performansının üzerine çıktı. Geçen sezon 13 müsabakada 19 gol yiyen sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, bu sezon ise kalesinde sadece 6 gole izin verdi.