Göztepe Avrupa’da zirvede

Süper Lig'in başarılı ekibi Göztepe'nin savunmadaki başarısı ülke sınırlarını aştı. Ligde 13 maç sonunda yediği 6 golle Trendyol Süper Lig'in kalesinde en az gol gören ekibi olan Göz-Göz, Avrupa'da da bu istatistikte zirvede yer aldı. Avrupa'nın 5 büyük ligine sahip olan İspanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya'da dahil olmak üzere Göz-Göz, en sağlam savunma yapan ekip olarak farkını ortaya koydu. Arsenal ve Roma ile birlikte 6 kez ağları havalanan Göz-Göz, iki dev ekipten daha fazla maç oynadığı için bu sıralamada zirvede yer aldı. Arsenal ve Roma 12 maçta 6 gol kalesinde görürken, Göz-Göz'ün 13 karşılaşmada sadece 6 defa fileleri sarsıldı.
ÜÇLÜ DEFANSIN BAŞARISI
Göz-Göz, ayrıca dünyanın dev ekipleri Bayern Münih (8 gol), Manchester City (10 gol), Real Madrid (12 gol), Barcalona (15) ve Liverpool (20 gol)'u geride bırakarak savunmasının ne kadar sağlam olduğunu gösterdi. Bu başarıda en önemli faktör olarak Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov'un oynattığı 3'lü savunma sistemi gösteriliyor. Savunmaya Brezilyalı stoper Allan Godoi, sağ bek Arda Okan Kurtulan ve sol bek Tunuslu Amin Cherni'yi transfer eden Göz-Göz, kaleci Lis'in de başarılı grafik çizmesiyle geçen sezonki performansının üzerine çıktı. Geçen sezon 13 müsabakada 19 gol yiyen sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, bu sezon ise kalesinde sadece 6 gole izin verdi.
YENİ ROTA RYAN
GOLCÜLER Romulo ve Emersonn'un sezon başında gidişinin ardından, hücum hattında nitelik ve nicelik sorunu yaşayan sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde yapacağı forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Göz-Göz, Japonya Ligi'nde mücadele eden FC Tokyo takımının 23 yaşındaki Brezilyalı forveti Marcelo Ryan'ı transfer listesine aldı. 2002 doğumlu oyuncu bu sezon Japonya Birinci Ligi'nde 28 karşılaşmada 8 gol, 1 asistle oynadı. Oyuncu izleme ekibinin radarına giren 1.88 metre boyundaki Brezilyalı ile ilgili son kararı teknik heyet verecek. 800 bin Euro piyasa değeri bulunan Sambacı futbolcu, ülkesinin takımlarından Bahia'da yetişti. 2022 yılından bu yana Japonya'da top koşturan Marcelo Ryan, Yokohama ve Sagan Tosu'da da görev aldı.
SPORT REPUBLIC LEVSKİ'Yİ ALIYOR
GÖZ-GÖZ, Sport Republic'in genişleyen futbol imparatorluğunda yeni bir kardeş kazanmak üzere. Danimarkalı girişimci Rasmus Ankersen'in liderliğindeki ortaklık, Bulgaristan'ın efsanevi kulübü Levski Sofia'yı satın alma sürecini tamamlamaya çok yakın. Southampton, Göztepe ve Valenciennes'ten sonra dördüncü halka olarak eklenmesi beklenen Levski, Göz- Göz'ün yeni oyuncu transferi ağına Doğu Avrupa'da yeni bir pencere açabilir. Sport Republic, Levski Sofya kulübünü satın almak için resmi girişimlere başladı. Levski kulübü, Sport Republic'ten satın alma görüşmelerinin başlaması için yeni bir resmi teklif aldıklarını açıkladı. Başkan Nasko Sirakov, resmi müzakereleri gerçekleştirecek ekiplerin görüşmesi için onay verdi.