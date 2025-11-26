KSK’de Basatemür takıma güveniyor

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'da 7 as oyuncu futbolda bahis soruşturması kapsamında liglerdeki yüzlerce futbolcuyla birlikte 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası alırken teknik direktör Burhanettin Basatemür kalan kadrosuna güveniyor. TFF'nin amatör transfere onay vermesiyle 19 yaşındaki stoper Ethem Örgev'i renklerine bağlayan yeşilkırmızılılarda Basatemür, "Alınan cezalar nedeniyle sezon başında fazla forma şansı bulamayan arkadaşlarımız daha fazla süre alacak. Takımın içinde bulunan tüm oyuncularıma güvenim tam. Bana neler yapabileceklerini gösterdiler. Ligde de aynı performansı sahaya yansıtacaklarına emin. Altyapımızdan da aramıza katılan çok yetenekli oyuncularımız var" dedi.