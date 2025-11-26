Ogün 177 gün sonra

SÜPER Lig'de 13'üncü hafta karşılaşmasında Gürsel Aksel Stadı'nda Kocaelispor'la golsüz berabere kalan Göztepe'de sağ kanat Ogün Bayrak aylar sonra formasına kavuşmanın sevincini yaşadı. Yazın Slovenya'da gerçekleştirilen ikinci etap hazırlık kampında omzundan sakatlanıp ardından ameliyat olan 27 yaşındaki futbolcu, ağır sakatlığını atlatıp 177 gün sonra sarı-kırmızılı formayı giydi. Son olarak geçen sezonun son haftasında 30 Mayıs 2025 tarihinde deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçında görev alan deneyimli futbolcu, Kocaelispor müsabakasının 89'uncu dakikasında Brezilyalı Ruan'ın yerine oyuna dahil oldu. Kısa süre olsa da formasını terleten Ogün, zor sakatlık günlerini geride bıraktı. Göztepe'ye 2023- 2024 sezonunda 1'inci Lig'deyken gelen Ogün Bayrak, son 2 sezonu istikrarlı bir şekilde geçirmişti.

SARI-KIRMIZILILAR ZORLU PERİYOTTA

SÜPER Lig'de hafta sonu orta sıralarda yer alan Antalyaspor'a konuk olacak olan Göztepe, bu maçın ardından Avrupa hedefi için zorlu maçlara çıkacak. Antalya dönüşü, 3. sıradaki Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak olan Göz-Göz, ardından kendisi gibi Avrupa yarışı veren Gaziantep (D) ve Samsunspor (İ) ile zorlu 90 dakikalara çıkacak. Bu periyotta ilk yarıyı tamamlayacak olan İzmir ekibinin, Avrupa hedefi için transferde de yol haritası belli olacak.