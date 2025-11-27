Buca nihayet

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 13. haftasında Bucaspor 1928, evinde Adana 01 FK'yı konuk etti. Bahis soruşturması sebebiyle liglere verilen yaklaşık 20 günlük aranın ardından sahaya çıkan Buca, rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sezonki ilk galibiyetini alan Buca ligde kalma yolunda ümitlendi. 14. dakikada Adana 01 atağında Ömer'in sağdan ortasında arka direkte kendini unutturan Denizhan'ın kayarak vuruşu direğin dibinden auta gitti. 20'de Buca'nın golü geldi. Sercan Mecit sol çaprazdan ceza sahası içine çalınlarla ilerledi ve düzgün bir şutla ağları havalandırdı:1-0. 29'da Buca ceza sahası içinde topla buluşan Adnan'ı Dorukhan düşürdü ve hakem penaltı kararı verdi.

BERKE SKORU BELİRLEDİ

30'da beyaz noktaya gelen Muhammet topu filelerle buluşturan golü attı:1-1. 40'ta Fırtına yeniden öne geçti. Ceza yayı üstünde topu saklayan Sercan Mecit yerden pasla Berke'yi gördü. Berke de ceza sahasıne girer girmez gelişine bir plaseyle kalecinin solundan topu ağlara yolladı:2-1. İlk yarı Buca'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. 69'da Berke'nin sol çaprazdan yerden şutu kalecide kaldı. 83'te Nail'in soldan ortasında arka direkte Murat çok musait pozisyonda kaymasına rağmen topa dokunamadı ve mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.

GENÇLERLE SAHAYA ÇIKTI

BAHİS soruşturması sebebiyle 7 futbolcusu ceza alan Buca'da teknik direktör Tolga Doğantez, genç takım takviyeli bir 11'le dün sahaya çıktı. Cezalı oyuncular Buğra Akçagün, Şerif Doğan, Ali Emir Pervanlar, Aybars Gök, Umut Hepdemirgil, Muzaffer Hotur ve Hasancan Yıldız yerine Doğantez farklı bir kadroyla Adana 01 FK önünde sahaya çıktı. Yağız Mete ve Dorukhan Dülger ilk kez 11'de şans bulurken, genelde oyuna sonradan giren Buğra, Emir, Murat gibi isimler as kadroda şans buldu.

BUCA ARENA'DA BÜYÜK BOŞLUKLAR

BAHİS soruşturması sebebiyle liglere verilen yaklaşık 20 günlük aranın ardından dün sahalara dönen Bucaspor 1928'de taraftarlar maça ilgi göstermedi. 500'e yakın futbolsever Cemil Şeboy Stadı'ndaki karşılaşmayı takip etti.