Göztepe Satranç ailesi büyüyor

GÖZTEPE Satranç ile UKEB Okulları arasında dün gerçekleştirilen iş birliğinin lansmanında Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, hem satranç branşıyla hem de amatör sporlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu branşa 4 yıl önce başladıklarını ve iyi bir mesafe yol aldıklarını vurgulayan Sepil, "3. Lig'de en alt seviyeden başlayıp geçen sene en üst lige yükseldik. Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim için çok önemli ve satranç da onların gelişimi açısından en az diğer sporlar kadar değerli. Camia olarak belki de İzmir'in en önemli toplumsal kuruluşlarından biriyiz. Türkiye'de en fazla amatör ve olimpik branşı bünyesinde barındıran takımlardan biri olabiliriz" diye konuştu.