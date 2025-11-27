Göztepe’de gurbetçi avı

Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Göztepe, yerli rotasyonunu güçlendirmek ve geleceğin yıldızlarını kadrosuna katmak amacıyla Avrupa'da gurbetçi avına çıktı. Kulübün scout ekibi, Almanya Bundesliga'nın iki devi Stuttgart ve Hoffenheim'da parlayan genç yeteneklerini yakın takibe aldı: 18 yaşındaki milli stoper adayı Emirhan Ağzıkara ve 2006 doğumlu forveti Deniz Zeitler. İlk hedefin VfB Stuttgart U19'un 1.86'lık stoperi Emirhan Ağzıkara olduğu öğrenildi. 9 Şubat 2007 doğumlu genç stoper, Landshut doğumlu bir Türk- Alman karışımı. Sözleşmesi 2026 yazında tamamlanacak Emirhan'ı Göz-Göz, uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planlıyor.

GELECEĞİ SAĞLAMA ALACAK

Hedefteki diğer isim ise Hoffenheim'ın 18'lik forveti Deniz Zeitler. 2006 doğumlu golcü, bu yaz FC Ingolstadt'tan Hoffenheim'a transfer olup yeni takımında iyi bir performans gösterdi. 3. Lig'de 15 maçta 4 kez ağları sarsan Zeitler, hızlı kanat bindirmeleri ve bitiriciliğiyle Göztepe oyuncu izleme ekibinin dikkatini çekti. Almanya U20 ve U19 milli takımlarını toplam 3 kez giyen Deniz, eğer transfer olursa gurbetçi kontenjanından şans bulacak.

OLAİTAN VE RHALDNEY'E KESİK

SÜPER Lig'in ilk haftalarında Göz-Göz orta sahasının vazgeçilmezlerinden olan Beninli 10 numara Junior Olaitan ve Brezilyalı ön libero Rhaldney son haftalarda kesik yedi. Olaitan 5 maçtır oyuna sonradan girerken, sezonun ilk 11 haftasında Stoilov'un vazgeçilmezlerinden olan Brezilyalı Rhaldney son 2 karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Hafta sonu Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada 2 oyuncudan en az 1'inin 11'de forma giymesi bekleniyor.