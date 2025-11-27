Karşıyaka’da hasret bitiyor

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta taraftarı önüne son olarak 2 Kasım'daki Uşakspor maçında çıkan Karşıyaka cumartesi günü Denizli İdmanyurdu sınavıyla 27 gün sonra evinde sahne alacak. Uşak maçı sonrası Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanına çıkan Kaf-Kaf hemen ardından futbolda bahis soruşturması sürecinde alt liglere 2 haftalık ara verilince taraftarına hasret kaldı. Bu sezon oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alıp namağlup şampiyonluk yarışı veren yeşil-kırmızılı ekip cumartesi günü taraftarıyla kavuşacağı maçta kendisi gibi Play-Off hattındaki Denizli temsilcisini yenerek moral tazelemeyi planlıyor. Yeşil-kırmızılılarda eski başkanlardan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace, takıma maç öncesi moral yemeği verdi.