Birgül dünya şampiyonu

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen AIDA 2025 Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Birgül Erken, dinamik apnea (DYN) monopalet kategorisinde yaptığı 167 metrelik dalışla dünya şampiyonu oldu. Bu başarıyla Türkiye sezonun ilk altın madalyasını kazanarak dünya sahnesinde güçlü bir başlangıç yaptı. Birgül Erken, bu önemli başarısının ardından Türkiye Cumhuriyeti Moldova Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek.

PROJELERİ PAYLAŞACAK

Temas kurduğu Uygar Mustafa Serdel ile gerçekleşecek görüşmede, hem teşekkür iletilecek hem de yeni uluslararası projeler paylaşılacak. Geçtiğimiz sezon topladığı madalyalarla dikkat çeken milli sporcu, bu yarışmaya "motive olmak" için katılmıştı. Ancak ortaya koyduğu 167 metrelik güçlü performans, Türkiye'nin sporda geldiği noktayı ve kararlılığını bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. Birgül Erken yarışma sonrası duygularını şu sözlerle paylaştı: "Türkiye'yi temsil etmek benim için sadece bir görev değil; bir onurdur". Başarılı sporcu, bayrağı gururla taşımaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.