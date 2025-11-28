En iyisi Tekke

Trendyol Süper Lig'de 13 hafta sonunda 28 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde en iyi puan ortalamasını yakalayan teknik direktör Fatih Tekke oldu. Tekke, 1,95 puan ortalamasıyla Mart 2023'te göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu. Trabzonspor ile 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı, Ertuğrul Doğan'ın başkanlığındaki ikinci döneminde 31 karşılaşmayla şu ana kadar en fazla maça çıkan teknik adam oldu. Avcı 1,80 puan ortalamasıyla Tekke'yi takip etti. Trabzonspor tarihinde önemli başarılar yaşayan Şenol Güneş'in başkan Ertuğrul Doğan'ın görevde bulunduğu 5. dönemi ise kısa sürdü. Sadece 188 gün takımın başında kalan Güneş 23 maçta 1.30 ortalamada kaldı.