Fener evinde takıldı

JHON DURAN'A KIRMIZI KART ÇIKTI

Fenerbahçe'de oyuna 60. dakikada En-Nesyri'nin yerine sonradan dahil olan Jhon Duran, mücadelenin 90+1. dakikasında kırmızı kart gördü. Duran, orta alanda Raemaekers ile girdiği ikili mücadele sonrasında tartışmaya girdi ve kafasıyla rakibinin yüzüne yaptığı müdahalenin ardından hakem Ricardo de Burgos tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

CENK TOSUN AMELİYAT OLDU

Fenerbahçe, 34 yaşındaki deneyimli golcü oyuncu Cenk Tosun'un Almanya'da bel fıtığı ameliyatı olduğunu açıkladı. Sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Cenk Tosun, Almanya'da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.



YİĞİT EFE DEMİR PARILDADI

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi karşılaşmada ilk 11'de görev alırken, gösterdiği performansla tam not aldı. 76 dakikada görev yapan ve oldukça kritik hamlelere imza atan 21 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle yerini Mert Müldür'e bıraktı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord karşısında son bölümde oyuna dahil olan Yiğit Efe, ligde ise süre bulamamıştı.