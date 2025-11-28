Fener evinde takıldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe evinde konuk ettiği Ferencvaros'la 1-1 berabere kaldı ve puanını 8'e yükseltti. 17. dakikada Asensio ile verkaç yaptıktan sonra ceza yayının üzerinde topla buluşan Talisca'nın vuruşunda kaleci Dibusz meşin yuvarlağı kurtardı.
24. dakikada Oğuz'un pasında topla buluşan Asensio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti. 33. dakikada Asensio'nun rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışı sağ tarafından sert vuruşunda kaleci Dibusz meşin yuvarlağı kurtardı. 35. dakikada Kerem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
45. dakikada Zachariassen'in kafayla verdiği pasta defansın arkasına sarkan Yusuf'un ceza sahası içinde plase vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
NENE DİREĞE TAKILDI
57. dakikada Asensio'nun kullandığı kornerde iyi yükselen En-Nesyri, bomboş pozisyonda çerçeveyi bulamadı. 66. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Varga, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1. 69. dakikada Levent'in uzun pasında Nene'nin kafayla indirdiği topa gelişine vuran Talisca skora denge getirdi: 1-1. 79. dakikada topla buluşan Nene'nin sert vuruşunda top üst direkten döndü. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
TEDESCO'DAN 3'Ü ZORUNLU 7 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk eden Fenerbahçe'de direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu 7 değişiklik gerçekleştirdi. Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlattığı Jayden Oosterwolde, İsmapor başlattıil Yüksek ve Fred Rodrigues'i sarı kart cezaları nedeniyle kadroya alamadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yanı sıra Mert Müldür, Levent Mercan, Dorgeles Nene ve Jhon Duran'ı ise yedek soyundurdu. İtalyan teknik adam, söz konusu futbolcuların yerine ise ilk 11'de Nelson Semedo, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Edson Alvarez, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Youssef En- Nesyri'yi sahaya sürdü.
PFDK'NIN EDERSON KARARI BELLİ OLDU
Fenerbahçe'de Ederson, Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında PFDK'ye sevk edilmişti. Brezilyalı kaleci ceza almadı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe A.Ş. sporcusu Ederson Santana de Moraes hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."
JHON DURAN'A KIRMIZI KART ÇIKTI
Fenerbahçe'de oyuna 60. dakikada En-Nesyri'nin yerine sonradan dahil olan Jhon Duran, mücadelenin 90+1. dakikasında kırmızı kart gördü. Duran, orta alanda Raemaekers ile girdiği ikili mücadele sonrasında tartışmaya girdi ve kafasıyla rakibinin yüzüne yaptığı müdahalenin ardından hakem Ricardo de Burgos tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
CENK TOSUN AMELİYAT OLDU
Fenerbahçe, 34 yaşındaki deneyimli golcü oyuncu Cenk Tosun'un Almanya'da bel fıtığı ameliyatı olduğunu açıkladı. Sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Cenk Tosun, Almanya'da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
YİĞİT EFE DEMİR PARILDADI
Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi karşılaşmada ilk 11'de görev alırken, gösterdiği performansla tam not aldı. 76 dakikada görev yapan ve oldukça kritik hamlelere imza atan 21 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle yerini Mert Müldür'e bıraktı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord karşısında son bölümde oyuna dahil olan Yiğit Efe, ligde ise süre bulamamıştı.