Kara Kartal’da rota Polonya

Süper Lig ekibi Beşiktaş, ikinci yarıda çıkışa geçmek için düğmeye bastı. Ocak ayında orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, için bir iddia daha ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Polonya Ektraklasa ekibi Gornik Zabrze forması giyen 26 yaşındaki Çekyalı orta saha Patrik Hellebrand'ı transfer etmek istediği iddia edildi. Polonya basınına göre, siyah-beyazlı kulübün oyuncuyla ilgilendiği ve transfer etmek istediği belirtildi. Haberde ayrıca mali durumu sıkıntılı olan Gornik Zabrze'nin oyuncuyu satmaya sıcak bakabileceği ve Beşiktaş'ın da Polonya ekibinin istediği bonservis bedelini ödeyebilecek durumda olduğu aktarıldı. Asıl mevkisi 10 numara olan Patrik Hellebrand, 6 ve 8 numara olarak da görev yapabiliyor. Çek orta saha performansıyla takımının Polonya Ligi'nde ilk sırada yer almasında önemli rol oynadı.