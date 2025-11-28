Muğlaspor’un zirve yürüyüşü

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Evinde Beyoğlu engelini de geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkartan yeşilbeyazlılar liderlik yarışında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bahis soruşturmasından önce evinde Elazığspor'u 2-1, deplasmanda ise Ankaragücü'nü 1-0 yenerek zirve yarışında iddialı konuma gelen Muğlaspor, 2 haftalık ara sonrası çıktığı maçta sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor engelini de aşarak 3'te 3 yaptı. Müsabakayı Yasin Abdioğlu'nun penaltı golüyle 1-0 kazanan yeşil-beyazlılar 26 puana yükselip 4'üncü sıradaki yerini korudu. Muğlaspor'da soruşturma kapsamında ceza alan Canberk Aydemir, Yiğitali Bayrak, Serhat Enes Çalışan, Berat Çelebi, Muhammet Enes Gök, Cebrail İrtürk, Yalçın Eycan Kaya, Cengiz Ötkün, Fatih Somuncu ve Batuhan Yılmaz olmak üzere 10 as futbolcu mücadelede görev yapamadı. Önemli eksiklerine rağmen kazanıp zirve yarışını sürdüren Muğla'da teknik direktör Besim Durmuş, "Erteleme sonrası zorlu bir maça çıktık. Serimizi sürdürüyoruz, devamını da getireceğiz" dedi.

