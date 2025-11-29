Altınordu çıkmazda

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kastamonuspor'a 7-1 gibi çok farklı skorla yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan ve 12 maç sonunda 4 puanla son sıraya gerileyen Altınordu, hezimete uğradığı randevuda yedek kulübesini dolduramadı. Sezon başında 25 kişilik kadroyla yola çıkan kırmızı- lacivertlilerde 7 futbolcunun bahis soruşturmasından hak mahrumiyeti cezası alması üzerine eksikler teknik heyeti sıkıntıya soktu.

ÜNLÜ ALTYAPISI DAĞILDI

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın daha önce masrafları kısmak ve kulübü devretme düşüncesiyle Elit Gelişim Ligleri'ndeki U19, U17, U16 ve U15 takımlarını dağıtması nedeniyle İzmir temsilcisi oyuncu kalmayan altyapısından bile takviye yapamadı. Futbol Federasyonu bahis soruşturması sonrasında amatör transfere onay vermesine rağmen birçok takım altyapısına sarılırken, Altınordu ise tüm Türkiye'nin tanıdığı futbol akademisinden faydalanamadı.

YEDEK OYUNCU BİLE KALMADI

Her takım gibi yedek kulübesinde 10 futbolcu bulundurma hakkı bulunan Altınordu, Kastamonu deplasmanına 1'i sakat olmak üzere 6 yedekle gitti. Geçen sezon çapraz bağ ameliyatı olan Furkan Yöntem hazır olmamasına rağmen kulübede yer aldı. Teknik direktör Ender Traş, 90 dakikada 5 oyuncu değiştirme hakkı olsa da 3 değişiklik yaptı. Altınordu'da bahis soruşturmasında ceza alan Tugay, Hasan, Umut, Anıl, Mustafa, Arif Şimşir ve Uğur'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı Sercan ile hasta olan Berat forma giyemedi.

AMATÖRDEN SESSİZ SEDASIZ TAKVİYE

Altyapı takımlarının dağılması nedeniyle kendi gençlerini A takıma çıkaramayan Altınordu, amatör lisanslı bir kaleci takviyesi yaptı. Bahis soruşturmasına karışan kalecileri Arif Şimşir'in 3 ay, Umut Keseci'nin 45 gün ceza alması üzerine İzmir temsilcisi 18 yaşındaki kaleci Arda Mutlu ile sözleşme imzaladı. 2022-23 sezonunda Altınordu U16 takımında görev yapan genç file bekçisi, son resmi maçına 28 Ocak 2024'te Göztepe U17 takımıyla çıktı. Arda, Kastamonu deplasmanında 90 dakika kulübede bekledi.