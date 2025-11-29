Fırtına hatasız! Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 3 golle devirdi

ONUACHU, 11 GOLE ULAŞTI Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Konyaspor karşısında biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Ligdeki gol sayısını 11'e çıkartan Nijeryalı oyuncu, gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

MUÇİ SKOR ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR



Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi ise 3. golünü kaydetti.



Geçen hafta RAMS Başakşehir ile yapılan maçta rakip fileleri 2 kez havalandırarak galibiyette önemli rol oynayan Muçi, TÜMOSAN Konyaspor maçında da bir kez topu filelere gönderdi.

















- Oulai, cezalı konumuna düştü



Trabzonspor'da sarı kart gören Oulai, cezalı oyuncu konumuna düştü.



Son 4 maçta 4 sarı kart gören bordo-mavili futbolcu, ligin 15. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanacak maçta görev yapamayacak.







Trabzonsporlu futbolcular, maç sonunda galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.