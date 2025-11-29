Göztepe’nin gurbette rakibi VAKIFBANK

Sultanlar Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada mağlubiyet alarak düşme potasına giren Göztepe bugün yeni sayfa açma hedefiyle parkeye çıkacak. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, deplasmanda 7'de 7 yapan lider Vakıfbank'la, Vakıfbank Spor Sarayı'nda saat 15.00'te karşılaşacak. Müsabakada Serap Kuka, İbrahim Acar hakem ikilisi düdük çalacak. Ligde zor bir süreçten geçen Göztepe, favori olarak sahaya çıkacak güçlü rakibi karşısında sürpriz bir galibiyete imza atma ve kötü gidişi durdurma hedefiyle mücadele edecek.