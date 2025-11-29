Millilerde tek hedef galibiyet

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1'inci Tur C Grubu ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup ederek organizasyona iyi başladı. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak. Bosna maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Agresif savunma yaptık, hızlı hücumlardan sayılar bulduk ve oyunu kontrol ettik. İkinci çeyreğe hücumda çok top kaybı yaparak başladık. Onlara sayı şansı verdik ve farkı kapattılar. Üçüncü periyotta savunmaya çok önem verdik. Son çeyrekte de iyi oyunumuzu sürdürdük ve önemli bir galibiyet aldık" dedi.Grupta Sırbistan'ın, İsviçre'yi ilk yarıyı 57-34 geride tamamlamasına karşın 90-86 yendiği diğer müsabakayı da değerlendiren Ataman, "İsviçre'yi tanımıyoruz. Tabii ki deplasmandaki maç zorlu olacak ama mutlak hedefimiz galibiyet" şeklinde görüş belirtti.

"DURUMU CİDDİ"

Ataman, Onuralp Bitim'in sakatlığı ile ilgili ise "Ayak bileği burkulması. Onuralp'in diğer maça yetişeceğini sanmıyorum" diye konuştu.