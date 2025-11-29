Samsun fırtınası

UEFA Konferans Ligi'nde 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Samsunspor, 4. hafta maçında deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kaldı. Puanını 10'a yükselten kırmızı beyazlılar zirvedeki yerini korudu. Averajla aynı puanı paylaştığı Strasbourg'un önünde yer alan Karadeniz ekibi, performansıyla göz doldurdu. Avrupa'da fırtına gibi esen Samsunspor'un 4 hafta sonunda UEFA'dan elde ettiği gelir de belli oldu. Karadeniz temsilcisi, UEFA Konferans Ligi'nde ayakbastı olarak 3.17 milyon euro gelir elde etmişti.

TOPLAM 4.5 MİLYON EURO

Konferans Ligi'ndeki ilk 3 maçında sırasıyla Legia Varşova, Dinamo Kiev ve Hamrun'u mağlup eden kırmızı beyazlılar, 4. karşılaşmasında masında ise deplasmanda Breidablik ile berabere kalarak toplam 1 milyon 333 bin Euro geliri daha kasasına koydu. Böylece Samsunspor'un Konferans Ligi'nde 4. hafta sonunda UEFA'dan elde ettiği toplam gelir 4 milyon 503 bin Euro'ya ulaştı.