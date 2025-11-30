Manisa tatsız

Trendyol 1. Lig'de lider Pendikspor deplasmanına çıkan düşme potasındaki Manisa FK, 1 puana çok yakınken 90'ıncı ve 90+5'inci dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Son dakikalara kadar rakibine direnen siyah-beyazlılar önce Denic'in golüne engel olamazken, müsabakada son noktayı uzatmada Thuram koydu. Bu sonuçla 13 puanda kalan Manisa FK, 15'inci hafta sonunda yine ateş hattından kurtulamadı.

'CİDDİ MÜCADELE VERDİK'

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada en azından 1 puanla ayrılmak istediklerini fakat kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ege temsilcisinin deneyimli çalıştırıcısı, "Çok üzgünüz. Maça çok ciddi hazırlanmıştık. Başlangıcı doğru yapamadık. İlk yarım saat istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarı istediğimiz oyunu tamamen ortaya koyduk. İki tane net kaçırdığımız pozisyon var. Çok ciddi mücadele verdik. Gole kadar, gol hariç pozisyon vermedik diyebilirim. En azından 1 puanla ayrılmak istiyorduk. Bir an önce puan ya da puanlar alıp buradan çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

DEPLASMANDA SADECE 5 PUAN

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Manisa FK, deplasmanlardaki kötü grafiğiyle de sınıfta kaldı. Topladığı 13 puanını 8'ini sahasında alan siyah-beyazlılar, dış sahada ise 8 maçta 5 puan toplayabildi. Gurbette sadece Bandırmaspor'u yenebilen Ege temsilcisi, ardından çıktığı 4 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi. 15 maç sonunda 13 puanla düşme hattından çıkamayan Manisa FK, önümüzdeki hafta evinde Vanspor ile karşı karşıya gelecek.