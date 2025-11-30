Tire 2021 FK sahasında kayıp

Nesine 3. Lig, 4. Grup'ta, ceza alan 10 oyuncusundan yoksun Tire FK sahasında ağırladığı Eshişehirspor önünde istediği sonucu alamadı, rakibine 3 puan kaptırdı. Sarı-kırmızılılar, Tire Belediyespor'dan 3, Gültepespor'dan ise 1 amatör futbolcuyla kadrosunu bu maç öncesi güçlendirdi. 16'da, Mustafa'nın sağdan ortasında Sedat'ın etkili şutunu Eskişehirspor defansı gol çizgisinden çıkardı. 25'te, Kaan Baysal'ın tehlikeli şutu üstten auta çıktı. 55'te, Akın Akman ceza sahasını cepheden gördüğü anda sert vurdu, kaleci Zekiyi avladı: 0-1. 59'da, Cem'in vuruşu kaleyi bulmadı. İlerleyen dakikalarda İzmir ekibinin çabası sonuç getirmeyince Tire FK evinde 3 puan kaybetti.