Aydın’ın sultanları sonunu getiremedi

Sultanlar Ligi'nin Egeli ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8. haftada Bursa Nilüfer Belediyespor'un konuğu oldu. Mavi-beyazlılar, öne geçtiği maçı 3-2 kaybederek galibiyet hasretini 2 haftaya çıkardı. Dengeli geçen ilk seti 25-21 kaybeden Aydın, ikinci setin büyük bölümünü önde götürdü ve 17-25 ile durumu eşitledi. Üçüncü seti de baştan sona önde götürerek 19-25 alan Ege ekibi öne geçti: 1-2. Başa baş giden dördüncü setin son bölümünü iyi oynayan Nilüfer, 25-22 ile durumu eşitledi. Karar setinde ilk bölümü iyi oynayan Aydın, moladan sonra oyundan düştü. Ev sahibi ekip bu seti 15-8, maçı da 3-2 kazandı.