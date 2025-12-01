Kenan, İtalya’da manşetlerde

İtalya Serie A'da Juventus, sahasında ağırladığı Cagliari'yi 2-1 mağlup etti. Juventus'ta iki gol de milli futbolcu Kenan Yıldız'dan geldi. Maçın ardından İtalyan basını Kenan Yıldız'ın performansına geniş bir yer ayırdı. La Gazetta della Sport maç haberinde Kenan'la ilgili, "Kenan Yıldız her zamanki gibi en iyi halinde, ayrıca Juve'nin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Bir 10 numara, bir kanat oyuncusu ama aynı zamanda bir santrfor, çünkü 9 numaralar kötü oynadığında o orada." denildi. La Gazzetta della Sport'ta yer alan, "No Yildiz, no Juve." (Kenan yoksa Juve de yok) ifadeleri de dikkat çekti. Öte yandan Kenan Yıldız, Cagliari karşısında kaydettiği gollerle Juventus'un efsane ismi ve idolü Alessandro Del Piero ait kulüp rekorunu kırdı. Kenan, Del Piero'yu geride bırakıp kulüp tarihinde 20 gol barajına ulaşan en genç oyuncu oldu.