Kupa heyecanı tam gaz

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda heyecan bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla tam gaz devam edecek. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan kupa şöleninde iki gün boyunca 13 karşılaşma oynanacak. Kupa yarın Ege derbisine de sahne olacak. Üçüncü Lig ekibi Muğlaspor ile Bodrum FK yarın Muğla'da kozlarını paylaşacak. Ayrıca 3. Tur'dan çıkan Aliağa FK ve bu turda maratonu dahil olan Göztepe de yarın sahaya çıkacak. Süper Lig ekibi Trabzonspor da Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın ilk kez sahne alacak.