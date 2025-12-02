Muğlaspor’dan seriye devam

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirveyi 3 puan geriden takip eden Muğlaspor galibiyet serisini sürdürüyor. Grupta sonuncu Altınordu'ya konuk olan yeşil-beyazlılar, müsabakayı 1-0 kazanarak 4'te 4 yaptı. Üst üste Elazığspor, Ankaragücü (D), Beyoğlu Yeni Çarşı ve Altınordu (D) maçlarını kazanan Muğlaspor 29 puana yükselip Play-Off hattındaki yerini güçlendirirken şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi. Son 3 maçını 1-0'lık skorlarla geçen Ege temsilcisi lider Batman Petrolspor'u 3 puan geriden takibini sürdürüp 4'üncü sıradaki yerini korudu. Teknik direktör Durmuş, Altınordu maçının zorlu geçtiğini belirterek, "Önemli eksiklerimiz var. Oyuncularım canla başla mücadele ediyor. Serimizi sürdüreceğiz" dedi.