Süper Lig’de 15’inci haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasındaki maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

5 ARALIK CUMA

20.00 Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen

6 ARALIK CUMARTESİ

14.30 ikas Eyüpspor - Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

17.00 Tümosan Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 RAMS Başakşehir FK - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

7 ARALIK PAZAR

14.30 Gençlerbirliği - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

8 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor - Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır