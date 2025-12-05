Göztepe lige odaklandı

7 Aralık Pazar günü Avrupa kupalarına katılma yolundaki en önemli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe'de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, taraftarlar da satışa çıkan biletlerin çok büyük bölümünü tüketti. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 3 bin 250, 2'nci kategori 2 bin 600, 3'üncü kategori bin 300, 4'üncü kategori 900, 5'inci ve 6'ncı kategori ile misafir tribünü 390 TL olarak belirlendi. İç sahadaki son Kocaelispor maçının ardından bloke cezası alan tribünlerdeki taraftarlar ise karşılaşmayı stattan izleyemeyecek.

STOİLOV OYUNCULARINI UYARDI!

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor yenilgisiyle adeta çılgına dönen teknik direktör Stanimir Stoilov'un Trabzonspor maçı öncesi oyuncularına sert uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Taraftara kendilerini affettirmeleri gerektiğini oyuncularına ifade eden Stoilov'un gerekli mücadeleyi göstermeyen isimlerle artık çalışmayacağı da belirtildi.