2. ve 3. Lig’de cumartesi ateşi

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. 2. Lig Kırmızı Grup'ta Ege derbisinde kümede kalma savaşı veren Somaspor, sahasında yeniden Play-Off hattına girmek isteyen Menemen FK'yı konuk edecek. Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Beyaz Grup'ta henüz galibiyeti bulunmayan Altınordu, deplasmanda zirve mücadelesi veren Sincan Bld Ankaraspor'a saat 13.00'te konuk olacak. Son iki maçını kazanan Bucaspor, saat 17.00'de üçte üç için Ankaragücü'nü ağırlayacak. 3. Lig 4. Grup'ta ise Afyonspor-Söke 1970, Nazillispor-İzmir Çoruhlu ve Uşakspor-Alanya FSK maçları saat 15.00'te başlayacak. Kümede kalma savaşı veren Altay, saat 17.00'de Eskişehir Anadolu'yu konuk ederken, Bornova 1877 ise saat 19.00'da Tire 2021 FK'yı ağırlayacak.