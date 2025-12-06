Abraham gidecek Soumano gelecek

BEŞİKTAŞ'TA ocak transfer dönemi öncesi hareketli günler yaşanıyor. Kartal'da 20 maçta 10 gol atan ancak beklentilerin uzağında kalan Tammy Abraham'a iyi bir teklif gelmesi halinde yolların ayrılma ihtimali bulunurken, siyah-beyazlıların Lorient'in 24 yaşındaki formda golcüsü Sambou Soumano'yu gündemine aldığı öğrenildi. Sergen Yalçın'ın oyuncu için olumlu rapor vermesi durumunda Beşiktaş yönetiminin Fransız kulübünün kapısını çalması bekleniyor. Ligue 1'de bu sezon 14 karşılaşmada forma giyen Senegalli forvet Soumano, 4 gol ve 2 asistlik performansıyla 6 gole direkt etki etti.