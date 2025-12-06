Feyyaz Uçar’ın acı günü

A Milli Takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Feyyaz Uçar, torunu Can Arbay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Uçar, vefat haberini, "Canım torunum Can Arbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyorum. Ailemiz için çok zor bir kayıp. Bu süreçte dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz"' sözleriyle duyurdu. Cenaze, bugün saat 12:30'da Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii'nden kalkacak. Defin işlemi ise, Çeşme'deki Çakabey Mezarlığı'nda gerçekleşecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, Feyyaz Uçar'a başsağlığı mesajı yayınladı.