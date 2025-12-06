Galatasaray uzatmada güldü

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 15. haftanın açılış maçında Samsunspor'u evinde 3-2 mağlup etti. 8. dakikada Torreira ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan plasesi uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0. 22'de Adülkerim'in ortasında Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci Okan Kocuk çeldi. 29. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla sağ kanattan ceza sahasına doğru ilerleyen Sane, pasını Osimhen'e aktardı. Nijeryalı golcü sağ çaprazda topu plaseyle kalecinin ayaklarının üzerinden aşırarak ağları buldu. 45+2'de Kazımcan Karataş'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Sane'nin şutu üstten auta çıktı ve ilk yarı 2-0 bitti.

SON ANA KADAR HEYECAN

İkinci yarıda Samsunspor rakip kalede daha etkili oldu. 56'da Musaba'nın pasıyla ceza saha sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın içeri çevirdi

topa altı pas içinde kafayı vuran Musaba topu ağlara gönderdi: 2-1. Golün ardından etkinliğini sürdüren konuk ekip, girdiği pozisyonları değerlendiremedi. 88'de G.Saray savunmasının uzaklaştırmak istediği top sağ kanatta Emre'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Osimhen'in ayak koyduğu top havalanarak Uğurcan'ın üstünden ağlara gitti: 2-2. 90+2'de sağ kanattan topla buluşan Barış Alper ortasını yaptı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Yunus kafayla Osimhen'e doğru indirdi. Nijeryalı golcünün gelişine röveşatası ağlara gitti: 3-2. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

İKİ HOCA DA 11'İNİ BOZMADI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanına çıktıkları 11'i bozmadı. Sakatlıkları bulunan Singo, Jakobs, Kaan ile kart cezalısı Sallai ve hak mahrumiyeti cezaları olan Eren ve Metehan'dan yoksun olan sarı-kırmızılılar derbide olduğu gibi maça Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper ve Osimhen ile başladı. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis de geçen hafta 1-1 biten Alanyaspor maçının ilk 11'iyle sahaya çıktı.

TARAFTARDAN ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Sarı-kırmızılı taraftarlar açtıkları pankartlarla Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına olan inançlarını belirtti. Taraftarlar kale arkası tribünlerinde "Bu takım bu sene söke söke şampiyon", "Kenetlenin başka Galatasaray yok", "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak" ve "Galatasaray tek siz hepiniz" yazılı pankartlar açtı. Taraftarlar ayrıca sosyal medyadan "Takımım ve bu renkler için canımı veririm" şeklinde paylaşım yapan Lucas Torreira'ya da özel ilgi gösterdi. Uruguaylı futbolcu, kendisi için özel hazırlanan pankartla birlikte poz verdi.

GÖRME ENGELLİLERE MAÇ BETİMLENDİ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinesinde dün anlamlı bir etkinlik gerçekleşti. Emirgan Görme Engelliler Kurumu'ndan hizmet alan 8 vatandaş maçı stadyumda takip etti. Maç spor spikeri Erim

Dereli'nin anlatımıyla kendilerine aktarıldı.