Göztepe’de Sergio harekatı

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa hedefi doğrultusunda emin adımlarla yoluna devam eden Göztepe, Ocak ayı transfer dönemine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündemine, Brezilya futbolunun dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olan Sao Paulo U20 takımının 20 yaşındaki santrforu Paulo Sergio'nun geldiği ifade edildi. Kariyerinin henüz çok başında olmasına rağmen kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başaran genç golcü, Sao Paulo'nun alt yaş kategorilerindeki başarılı grafiği sayesinde önce U17'den U20'ye yükselmiş, ardından da geçtiğimiz haftalarda kulübün A takımına dahil edilmişti. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sergio, A takım formasıyla şimdiden 2 resmi maçta görev alarak teknik heyetin güvenini kazanmayı başardı. Fiziksel gücü, ceza sahasındaki etkinliği ve gelecek vadeden oyun profiliyle dikkat çeken Paulo Sergio'nun, Göztepe'nin genç ve potansiyelli oyuncu stratejisine oldukça uygun bir isim olduğu belirtiliyor.

PROFİLİ GÖZ-GÖZ'E UYGUN

İZMİR ekibinin, transfer dönemine yaklaşırken oyuncu için hem performans analizleri yaptığı hem de kulübüyle ilk temasları kurmaya hazırlandığı öne sürülüyor. Göztepe'nin scout ekibinin uzun süredir Brezilya pazarını takip ettiği bilinirken, genç santrforun listeye eklenmesi camiada heyecan yaratmış durumda. Ocak ayında somut adımlar atılması ve transfer sürecinin oyuncunun gelişim planına uygun şekilde ilerletilmesi bekleniyor.

OLAİTAN SINIFTA KALDI

GÖZTEPE'NİN genç orta sahası Olaitan, son haftalardaki performansıyla adeta hayal kırıklığı yaratıyor. Ligde bir türlü istikrarlı şekilde forma şansı bulamayan ve sezon başında "yılın transferi" olarak gösterilen oyuncu, performansındaki düşüş nedeniyle bir süredir yedek kulübesine çekilmişti. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un basın toplantısında yaptığı eleştirilerin ardından taraftarın da tepkisini alan genç futbolcu, eski formundan oldukça uzak bir görüntü sergiliyor. Son olarak Türkiye Kupası'ndaki Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmasında görev alan Olaitan, burada da beklentilerin altında kaldı. Stoilov'un oyuncuyla ilgili nasıl bir karar vereceği belirsizliğini korurken, teknik ekibin Olaitan'ı yeniden kazanmak için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.