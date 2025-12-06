Merkezefendi kapalı gişe

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarın EuroLeague'in son şampiyonu güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te biletler hafta içinde tamamen tükendi. Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, yarın saat 13.00'de Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda rakiplerini tıklım tıklım dolu tribünler önünde ağırlayacaklarını belirterek, Denizli halkına teşekkür etti. Maça günler kala biletlerin kapışıldığını belirten Başkan Veli Deveciler, "Taraftarımız yanımızda oldukça sahada yapamayacağımız şey yok. Pazar günü herkesin gurur duyacağı bir mücadele ortaya koyacağız" dedi.