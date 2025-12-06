Türkiye Kupası’nda gruplar belirlendi

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiminde grup aşamasında mücadele edecek 24 takımın hangi gruplarda yarışacağı belli oldu. Ege'yi kupada 3 takım temsil edecek. Fethiyespor A Grubu'nda Boluspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Karagümrük ile eşleşti.

İLK HAFTA DERBİ OYNANACAK

B Grubu'nda yer olacak olan Bodrum FK, Gençlerbirliği, Konyaspor, Samsunspor ve Iğdır FK ile eşleşti. Yine B Grubu'nda yer alan Aliağa ise Iğdır FK, Samsunspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği ile eşleşti. Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi oynanacak. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda yapılacak. TFF'nin açıklamasına göre grup aşamasında ilk maçlar Aralık ayının son haftasında başlayacak. Maç tarihleri şu şekilde: Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık, Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026, Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026, Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026. Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak.