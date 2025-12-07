Bahiste büyük cezalar çıkabilir

TÜRK futboluna bomba gibi düşen bahis skandalı ile ilgili her yeni gün farklı bir gelişme yaşanırken birçok soru da gündemde yer alıyor. Önceki gün aralarında futbolcular, kulüp başkanları, hakem ve yorumcuların da bulunduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken ömür boyu men ve küme düşürülme kararları en çok konuşulan konular arasında. Geçmiş disiplin dosyalarında 57. madde doğrultusunda "bahis oynama" suçu nedeniyle futbolculara çeşitli süreli men cezaları uygulanmıştı. Ancak bu kez savcılık dosyasında yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" ifadesi, talimatların en sert yaptırımlarını içeren 56. maddenin devreye girmesi anlamına geliyor. 56'ncı madde, müsabaka sonucunu etkilemek için şike eyleminde bulunan şahıslara ömür boyu men, kulüplere de küme düşürme gibi cezalar öngörürken söz konusu maçla alakalı kulüplerle ilgili kararın soruşturmanın ardından verileceği belirtilmişti. Bu arada dün 38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak'ın sağlık kontrolü sonrası polis otobüsüne bindirildiği sırada "Görüşeceğiz, görüşeceğiz" demesi kameralara yansıdı.