Göz-Göz’den potada seri sonu

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Ligi'nde oynadığı son 5 maçı kazanan ve zirve mücadelesi veren Göztepe, deplasmanda karşı karşıya geldiği Çayırova Belediye'ye 87-78 mağlup oldu. Müsabakada ilk ve ikinci çeyrek başa baş bir mücadeleye sahne olurken Göz- Göz soyunma odasına 44-43 geride gitti. Üçüncü periyot ise 62-62 tamamlanırken, son çeyrekte rakibini durdurmayan sarı-kırmızılılar parkeden 87-78'lik mağlubiyetle ayrıldı. Göztepe 5 maçlık galibiyet serisini noktalarken, gelecek hafta evinde Finalspor ile oynayacak.