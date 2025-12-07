Göztepe evinde kayıp istemiyor

SÜPER Lig'de hedeflerini üst sıralar olarak belirleyen Göztepe ve Trabzonspor bugün 15. hafta maçında İzmir'de karşı karşıya gelecek. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları süren Ürdünlü forvet İbrahim Sabra, mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşmaya 'mutlak galibiyet' parolası ile hazırlanan Göz-Göz, kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Göztepe, bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. İç sahada şu ana kadar 6 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, bugün oynanacak maçta Trabzonspor'u da mağlup ederek taraftarının önünde kayıpsız bir şekilde yoluna devam etmek istiyor.

GÖZ-GÖZ TELAFİ PEŞİNDE

GÖZTEPE, Türkiye Kupası 4. Turu'nda hafta içinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 1-0 yenilerek şok bir şekilde kupadan elendi. Bu yenilgiyi telafi etmek isteyen İzmir ekibi, Avrupa hedefinden vazgeçmek istemiyor. Trabzonspor 31 puanla 3. sırada yer alırken, Göztepe 26 puanla 4. basamakta bulunuyor. Teknik direktör Stanimir Stoliov, kupada alınan mağlubiyeti kesinlikle unutturmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Taraftarımızı hafta içinde çok üzdük. Bu maçı mutlak kazanıp onlara kendimizi affettirmek istiyoruz" dedi.