Kartal’a Faslı bek

SEZONA, sol beke yaptığı Jurasek ve Rıdvan takviyeleriyle başlayan ancak iki isimden de beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, devre arasında bu bölgeyi güçlendirmek adına kolları sıvadı. Yönetim, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda sol bek transferi için düğmeye bastı. Kartal'ın liste başı isminin ise Souffian El Karouani olduğu iddia edilirken, genel koordinatör Serkan Reçber'in, Faslı futbolcu için Utrecht'in kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. 25 yaşındaki oyuncunun, Hollanda ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Taraflar arasında yapılan yeni kontrat görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkmazken Beşiktaş, bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Siyah-beyazlıların, güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan yıldız oyuncu için 3 milyon Euro civarında bir teklif sunacağı kaydedildi.

16 GOLE ETKİ ETTİ

Utrecht yönetiminin, futbolcunun sezon sonunda bedelsiz ayrılacağını göz önünde bulundurup bu rakama 'evet' demesi bekleniyor. Bu sezon lig ve Avrupa'da 24 maça çıkan Faslı bek, 3 kez rakip ağları sarsarken yaptığı 13 asistle dikkat çekti.