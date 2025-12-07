Manisa Basket sonunu getiremedi

BASKETBOL Süper Ligi'nde Manisa Basket, sahasında Bahçeşehir Koleji'ne 70-77'lik skorla mağlup oldu. Muradiye Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Manisa temsilcisi, ilk periyodu 26-20 önde tamamladı. Manisa Basket ikinci çeyrekte de üstünlüğünü korumayı bilirken, soyunma odasına 45-41 üstün gitti. Maçın ikinci yarısına iyi başlayamayan Manisa Basket, üçüncü çeyreği 60-63 geride bitirdi. Son çeyrekte de istediği performansı sergileyemeyen Manisa ekibi karşılaşmadan 70-77'lik skorla mağlup ayrıldı. Maçın ilk iki çeyreğini üstün tamamlayan Manisa Basket, sonunu getiremezken bu sonuçla üst üste ikinci yenilgisini aldı.

EGELİLER POTADA İSTANBUL TEMSİLCİLERİYLE OYNUYOR

BASKETBOL Süper Ligi'nde mücadele eden Ege temsilcilerinden üçü bugün İstanbul ekipleri karşısında birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Bu sezon düşme hattına demir atan ligin köklü ekibi Karşıyaka, namağlup lider Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç 15.30'da başlayacak. Merkezefendi Belediyesi Basket de Fenerbahçe Beko'yla evinde karşılaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Ligde son 3 maçını kaybedince alt sıralardan kurtulamayan Aliağa Petkimspor ise Anadolu Efes'e konuk olacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 18.00'de start alacak.