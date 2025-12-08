  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Spor Fenerbahçe’de yeni karar! Brezilyalı savunmacı kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından Rodrigo Becao'nun kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından Rodrigo Becao da kadro dışı bırakıldı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" diye açıkladı.

2,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

30 yaşındaki Brezilyalı savunmacının sarı-lacivertli kulüple 2,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023-24 sezonunun başında Udinese'den 8,3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Rodrigo Becao, sarı-lacivertli forma altında bugüne dek 38 maça çıkarken 2 gol atıp 1 de asist üretti.

