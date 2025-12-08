Fenerbahçe’de yeni karar! Brezilyalı savunmacı kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından Rodrigo Becao da kadro dışı bırakıldı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" diye açıkladı.

2,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

30 yaşındaki Brezilyalı savunmacının sarı-lacivertli kulüple 2,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023-24 sezonunun başında Udinese'den 8,3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Rodrigo Becao, sarı-lacivertli forma altında bugüne dek 38 maça çıkarken 2 gol atıp 1 de asist üretti.