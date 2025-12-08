Muğla’dan kritik zafer

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor önemli rakiplerinden Batman Petrolspor'u evinde 2-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Zorlu karşılaşmanın 33'üncü dakikasında Cemal Ali Kızılateş'in golüyle öne geçen yeşil-beyazlılar devre arasını önde tamamladı. Muğlaspor, 61'inci dakikada Sedat Şahintürk'ün kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalarda Muğla ekibi farkı artırmak amacıyla yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Yeşil-beyazlılar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başarırken, 5'te 5 yaptı ve zirve yürüyüşünü doludizgin sürdürdü. Bu sonuçla birlikte Muğlaspor puanını 32'ye çıkarırken, Batman ekibi de aynı puanda kaldı.